Kahramanmaraş ve Gaziantep'teki DEAŞ operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı

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Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, (DHA)KAHRAMANMARAŞ ve Gaziantep'te terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan Suriye uyruklu 3 şüpheli tutuklandı. Şüphelilerin Suriye'de DEAŞ içerisinde silahlı eyleme katıldıkları belirlendi.

Jandarma Genel Komutanlığı Terörle Mücadele Daire Başkanlığı ile Kahramanmaraş İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmada, Suriye uyruklu M.K. (30), A.S. (33) ve A.G.'nin (31) ülkelerinde terör örgütü DEAŞ içerisinde silahlı eyleme katıldıkları belirlendi. Kahramanmaraş ve Gaziantep'te yaşadıkları tespit edilen şüpheliler, salı günü düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı.

Şüpheliler, sorgularının ardından bugün sabah saatlerinde sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.DHA-Güvenlik Türkiye-Kahramanmaraş Ömer KOÇ

2021-11-12 14:08:29



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