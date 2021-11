Kahramanmaraş’ta emniyet kemeri denetimleri yapıldı

Samuray kılıçlı katil Can Göktuğ Boz’un fotoğrafı ortaya çıktı

İçişleri Bakanlığı’nın genelgeleri doğrultusunda “Bi Hareketine Bakar Hayat” temasıyla Kahramanmaraş'ta sürücülere yönelik “Emniyet Kemeri Uygulaması” düzenlendi.

Trafikte can ve mal güvenliğini korumak ve toplumsal duyarlılığı, farkındalığı arttırmak amacıyla; Kahramanmaraş Valiliği koordinasyonunda polis ve jandarma uygulama noktalarında “Emniyet yapılan kemer uygulaması kapsamında araç sürücülerine kampanya görselini taşıyan maske ve çeşitli hediyeler dağıtıldı.

Uygulama sonrası açıklama yapan Vali Ömer Faruk Coşkun, "Gördüğümüz kadarıyla bütün sürücülerimiz emniyet kemeri kullanımı noktasında özel bir hassasiyet gösteriyorlar. Bizlerde tekrardan kendilerine her zaman ve her yerde kısa mesafede olsa mutlaka emniyet kemeri kullanmaları gerektiği hususunu hatırlatmış olduk" dedi.

