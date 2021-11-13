Kahramanmaraş’ta uyuşturucuya 4 tutuklama

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Kahramanmaraş’ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 kişi tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı ile koordineli olarak gerçekleştirilen operasyonlarda 4 uyuşturucu tacirini gözaltına aldı.

Operasyonda yakalanarak gözaltına alınan M.H., M.U., İ.E. ve M.N. isimli şüpheliler sevk edildikleri adli merciler tarafından tutuklandı.

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