Düğündeki kavgada otomobili insanların üzerine sürdü: 6 yaralı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Düğündeki kavgada otomobili insanların üzerine sürdü: 6 yaralı

İHA

Düğündeki kavgada otomobili insanların üzerine sürdü: 6 yaralı

Kahramanmaraş’ta bir düğün etkinliğinde çıkan kavgaya karışan sürücü, kullandığı otomobili önce kalabalığın üzerine sürdü, sonra şarampolden yuvarlandı.

Olay, Onikişubat İlçesi Ağcalı Mahallesi’ndeki bir düğün salonu önünde meydana geldi.
Düğün salonunda iki gurup arasında tartışma kavgaya dönüştü. Kavgaya karışan bir kişi, kişi kullandığı otomobili kalabalık grubun üzerine sürdü. Meydana gelen kazada 6 kişi etrafa savrulurken, direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü otomobiliyle uçuruma yuvarlandı.

Olay sonrası bölgeye çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi.
Sağlık ekiplerince yapılan müdahale sonrası yaralılar hastaneye kaldırıldı. Bölgeye sevk edilen polis ekipleri kalabalığı dağıtırken soruşturma sürüyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kahramanmaraş’ta miniklere kitap hediyesi
YEREL HABERLER Kahramanmaraş’ta miniklere kitap hediyesi
Kahramanmaraş’ta uyuşturucuya 4 tutuklama
YEREL HABERLER Kahramanmaraş’ta uyuşturucuya 4 tutuklama
Kahramanmaraş’ta emniyet kemeri denetimleri yapıldı
YEREL HABERLER Kahramanmaraş’ta emniyet kemeri denetimleri yapıldı
Bizden ezgiler kulakların pasını sildi
YEREL HABERLER Bizden ezgiler kulakların pasını sildi
Maraş zeytinyağında hedef Avrupa Kahramanmaraş’ta yıllık 30 bin ton yağlık zeytin üretiliyor
YEREL HABERLER Maraş zeytinyağında hedef Avrupa Kahramanmaraş’ta ...
Kahramanmaraş'ta Roma dönemine ait 103 adet sikke ele geçirildi
YEREL HABERLER Kahramanmaraş'ta Roma dönemine ait 103 adet sikke ele ...
Kahramanmaraş ve Gaziantep'teki DEAŞ operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı
YEREL HABERLER Kahramanmaraş ve Gaziantep'teki DEAŞ operasyonunda 3 ...
Savruk Şelalesi görenleri hayran bırakıyor
YEREL HABERLER Savruk Şelalesi görenleri hayran bırakıyor
Kahramanmaraş merkezli DEAŞ operasyonuna 3 tutuklama
YEREL HABERLER Kahramanmaraş merkezli DEAŞ operasyonuna 3 tutuklama
Başkan Gürbüz’den Akedaş‘a yatırımlar için teşekkür
YEREL HABERLER Başkan Gürbüz’den Akedaş‘a yatırımlar için teşekkür
Cezaevinde hafız oldu Kahramanmaraş'ta cezaevine düşen Veysel Bakır adlı genç Kuranı Kerim'i hıfzetti İcazet törenine katılan gencin annesi oğluyla gurur duyduğunu söyledi Veysel Bakır: "10 sene yatanda, 1 sene yatanda en sonunda çıkacaktır. Önemli olan buradan çıktıktan sonra bir daha buraya dönmemektir"
YEREL HABERLER Cezaevinde hafız oldu Kahramanmaraş'ta cezaevine ...
Elbistan’da TÜBİTAK 4007 Bilim Şenliği kapılarını açtı
YEREL HABERLER Elbistan’da TÜBİTAK 4007 Bilim Şenliği kapılarını ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.