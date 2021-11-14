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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Güngör: Elbistan'ın geleceği için 100 yıllık yatırım inşa ediyoruz"

İHA

Güngör: Elbistan'ın geleceği için 100 yıllık yatırım inşa ediyoruz"

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Elbistan ilçesindeki incelemelerinde, "Elbistanımızın geleceği için 100 yıllık yatırım inşa ediyoruz” dedi.
Başkan Güngör, Elbistan ilçesini ziyaret etti. İlçedeki muhtarlarla düzenlenen istişare ve değerlendirme toplantısıyla başlayan program, altyapısı tamamlanan Doğan Mahallesi’ndeki asfalt çalışmalarının incelenmesiyle sürdü. Başkan Güngör yaptığı konuşmada, “Sadece bu bölgemizde 2,5 milyon TL yatırımla alt ve üstyapı ihtiyacını hamdolsun çözdük. Önümüzdeki yıl Elbistan’daki yol ihtiyacının karşılanması için 100 milyon TL bütçe ayırdık. Bu seneki programımız büyük ölçüde tamamlandı. Kırsalda ya da ilçe merkezimizde artık yol ve altyapı diye bir sorunu konuşmuyor olacağız inşallah” ifadelerini kullandı.
Ardından Geçit ve Ambarcık mahallelerine hareket eden Başkan Güngör, vatandaşlarla bir araya geldi. Program, ilçenin işlek arterlerinden Malatya Caddesi’nde esnaf ziyaretiyle noktalandı.
Ziyaretlerin ardından değerlendirmede bulunan Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, “Hamdolsun tüm ilçelerimizde olduğu gibi Elbistanmızda da muhabbetle karşılandık. Her bir hemşehrime ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bizler, Büyükşehir Belediyesi olarak 2019 2020 yıllarındaki toplam yatırım miktarını bu yıl ikiye katladık. Başta Elbistan'ın altyapı sorununu tamamen çözüyoruz. Sadece burada 600 milyon TL’nin üstünde bir yatırımla su, kanalizasyon hattı, şebeke ve arıtma inşa ediyoruz. Bunlarla beraber atık bertarafı ile ilgili problemi temelden çözüyoruz. Elbistanımızın geleceği için 100 yıllık yatırım inşa ediyoruz” diye konuştu.
İlçe genelinde planlanan ulaşım yatırımlarının tamamlandığını ifade eden Başkan Güngör, “Altyapı yatırımlarından hariç geçtiğimiz 3 yılda Elbistan’a yaptığımız toplam yatırım miktarı 200 milyon TL’nin üzerinde. Önümüzdeki yılda 200 milyon TL yıllık bir yatırım öngörüyoruz. Bunun 100 milyon TL’sini sadece yol çalışmaları için ayırdık. Önümüzdeki yıl inşallah artık grup yollarımızda ulaşım problemi kalmayacak” dedi.
Konuşmasını tamamlarken bir de müjde veren Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, şunları kaydetti:
“Burada Tekel’e ait bir yer vardı. Özelleştirmeden onu da aldık, inşallah Elbistan’ımızda da çok nezih, çok merkezi bir Millet Konağı projemiz var. Bunun içerisinde çocuklarımız, gençlerimiz için kütüphane okuma salonları, kadınlarımız için kütüphane, meslek edindirme kursları, çok amaçlı salonlar, yeme içme mekanları gibi fonksiyonel bir tesis oluşturacağız. Elbistan’ımıza çok büyük değer katacağını düşünüyorum. Hayırlı uğurlu olsun.”
Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz ise yaptığı açıklamada, “Elbistan’da Büyükşehir Belediyemizle planlamalarımızı yaparak 2023’e çok hızlı ilerliyoruz. Bir taraftan atık su arıtma tesisimiz yapılıyor, diğer taraftan kanalizasyon ile ilgili yatırımlarda yüzde 75 seviyesine gelindi. Önümüzdeki yıl içme suyu ve katı atık bertaraf tesisi hizmete girecek. Elbistan'da ilk defa hem içme suyu, hem kanalizasyon, hem de arıtma tesislerinde ciddi bir yatırım yapılıyor. Büyükşehir Belediye Başkanımıza huzurlarınızda etmek istiyorum” dedi.

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