Döngel Mağaralarına ilk ip inişi gerçekleştirildi

Yeni nesli 150 bin TL zam ile geldi

Caninin evi de şoke etti!

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Kahramanmaraş’ta yeni kurulan Dağ Keçileri Dağcılık ve Doğa Sporları İhtisas Kulübü, Döngel Mağaralarına ilk ip inişini gerçekleştirdi.

Onikişubut ilçesinde bulunan Döngel Mağaralarına, kulüp üyelerinden oluşan 5 kişilik profesyonel ekip, daha önce üzerinde çalıştıkları faaliyet için bölgeye hareket ederek ip inişini gerçekleştirdi.

Grup üyeleri adına konuşan Adem Tırpancı, “Döngel Mağalarına iniş öncesinde, iniş alanında güvenlik tedbiri alındıktan sonra rotamız üzerindeki düşmesi muhtemel taşları aşağı düşürülerek temizledik. Kulüp üyelerinin yaklaşık 80 metrelik inişi esnasında drone çekimleri yapıldı. Kulüp üyeleri, Kahramanmaraş’ta dağcılık alanında yapılmayanları yapmaya devam etmeyi planlıyoruz” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.