Kahramanmaraş'ta gönüllü gençler, engelli çocukların hayallerini gerçekleştirdiler.

Türkoğlu ilçesi Kırmakaya Mahallesi'nde yaşayan engelli çocukların hayallerini gerçekleştirmek için yola çıkan gönüllüler, hayırseverlerin destekleriyle aldıkları hediyeleri kendi elleriyle teslim ettiler.

Engelli çocukların hayallerini gerçekleştirmek için "iyilik kazanacak" diyerek yola çıktıklarını söyleyen gönüllülerden Şule Üstün,"Kırmakaya Mahallesi'nde yaşayan çocuklarımızın hayallerini gerçekleştirmek için müdürümüz ve öğretmenlerimizle iletişime geçtik. Çocukların hayallerini tek tek liste yaparak hazırlıklara başladık. Çocukların hayalleri olan oyuncak arabalar, bebekler, balonlar, pastalar ve palyaço sürprizi ile birlikte çocuklarımızla buluştuk. Çok mutlu oldular, çok sevindiler. Bizler de onlar kadar sevinçli ve mutluyduk. Onların hayallerini gerçekleştirmek bize huzur verdi" dedi.

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