Tarihi eser kaçakçılığı operasyonu: 1 gözaltı

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Kahramanmaraş’ta düzenlenen operasyonunda tarihi eser kaçakçılığı yapan 1 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Afşin ilçesine bağlı Topaktaş Mahallesi bulunan A.Ç’nin (71) evinde arama yaptı. Aramada, 14 adet tarihi eser niteliğinde obje ve 1 adet detektör ele geçirildi.

Gözaltına alınan A.Ç. hakkında adli işlem başlatıldı.

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