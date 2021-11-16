Yük treni hemzemin geçitte otomobile çarptı: 1 yaralı

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Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, (DHA)KAHRAMANMARAŞ'ta, hemzemin geçitte yük teninin çarptığı otomobilin sürücüsü yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde Sümer ile Eyüp Sultan mahalleleri arasındaki hemzemin geçitte meydana geldi. Kahramanmaraş'tan Gaziantep'e giden makinist E.A.'nın kullandığı 65528 sefer sayılı yük treni, hemzemin geçitte Hacı T. yönetimindeki 46 AAV 510 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle tarlaya savrulan otomobilin sürücüsü Hacı T. yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sevk edilen sağlık görevlileri ilk müdahalesini yaptığı Hacı T.'yi ambulansla hastaneye götürdü.DHA-Güvenlik Türkiye-Kahramanmaraş Ömer KOÇ

2021-11-16 16:02:30



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