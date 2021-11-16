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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Evi yandı dert etmedi, "Bir daha yaparız" dedi

İHA

Evi yandı dert etmedi, "Bir daha yaparız" dedi

Kahramanmaraş’ta bir apartman dairesinde çıkan yangın sonrası olay yerine gelen ev sahibi adam, “Yanması problem değil bir daha yaparız” dedi.
Yangın, Karacasu Karşıyaka Mahallesi TOKİ konutlarındaki bir binanın ikinci katında çıktı. Elektrikli battaniyeden çıkan yangına ihbar üzerine 3 itfaiye aracı ve çok sayıda itfaiye eri sevk edildi. Yoğun duman altında kalan daireye balkondan giren itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek söndürdü.
Emekli öğretmen Hacı Nariç, olayı öğrenince evine geldi. Evinin yandığını gören yaşlı adam, “Evde kimse yoktu, yanması problem değil bir daha yaparız” dedi.
Yangında evdeki eşyaların birçoğunun kullanılamaz hale geldiği öğrenildi.

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