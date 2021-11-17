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Otomobil şarampole uçup takla attı: 1 ölü, 2 yaralı

İHA

Otomobil şarampole uçup takla attı: 1 ölü, 2 yaralı

Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobilin şarampole uçup takla atması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi ağır yaralandı.
Kaza, ElbistanNurhak karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Nurhak istikametinden Elbistan’a doğru seyir halinde olan 38 KK 735 plakalı otomobil, bölünmüş yol başlangıcının olduğu noktada sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Savrulan otomobil, metrelerce yükseklikteki şarampole uçarak takla attı. Kazada otomobil hurdaya dönerken, araçta bulunan Bektaş Yapıcı, olay yerinde hayatını kaybetti. Ağır yaralanan Ahmet ve Ekrem T. ise olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekiplerince Elbistan Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
Feci kazada yaşamını yitiren Bektaş Yapıcı’nın cansız bedeni, jandarma ekiplerinin olay yerinde yaptıkları incelemenin ardından morga götürüldü. Yapıcı’nın cenazesi, Elbistan Devlet Hastanesi’ndeki savcılık incelemesi sonrası otopsi için Kahramanmaraş Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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