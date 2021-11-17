Kahramanmaraş’ta PKK’ya yönelik sonbahar-kış operasyonu

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Kahramanmaraş İl Jandarma Komutanlığı, terör örgütü PKK’ya yönelik olarak sonbaharkış operasyonu başlattı.

Jandarma Genel Komutanlığı, Kahramanmaraş kırsalında terör örgütü PKK’ya yönelik başlatılan Jandarma Er Selahattin Şener Operasyonu’nun devam ettiğini duyurdu. Jandarma Genel Komutanlığı’nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Kahramanmaraş İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen operasyondan fotoğraf karelerine yer verildi.

Fotoğraflarda, jandarma birliklerinin dağlık arazide yaptıkları aramatarama faaliyetlerinden kareler yer aldı.

Paylaşımda, “Kahramanmaraş İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen operasyonlarımız hız kesmeden devam ediyor” denildi.

Operasyona adı verilen Jandarma Er Selahattin Şener, 1999 yılında Pazarcık kırsalında PKK’lı teröristlerce şehit edilmişti.

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