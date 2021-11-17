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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kahramanmaraş'ta öğrencilerin çevre hassasiyeti

İHA

Kahramanmaraş'ta öğrencilerin çevre hassasiyeti

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesinin koordinasyonunda bir araya gelen Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Fakültesi öğrencileri esnaf ve vatandaşları atıklarla ilgili bilinçlendirdi, farkındalık oluşturmak için çevreye atılan atıkları topladı.
Yeşil yeleklerini giyen öğretmen adayları, şehrin işlek cadde ve bulvarlarında kent estetiğinin korunması ve Sıfır Atık farkındalığının oluşması maksadıyla vatandaş ve esnafları bilgilendirdi.
Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı’ndan etkinliklere ilişkin yapılan açıklamada, “Şehrimizin temiz kalması için 255 personelimiz ve 11 aracımız ile vatandaşlarımızın 7 gün 24 saat emrindeyiz. Bir yandan rutin temizlik hizmetlerini sağlarken, diğer yandan da sosyal sorumluluk çalışmalarımızla şehrimizde atık yönetimi noktasında farkındalık oluşturmaya çalışıyoruz. Temiz Kahramanmaraş ve temiz çevre ilkesi doğrultusunda KSÜ Eğitim Fakültesi’ndeki gönüllü öğrencilerimizle periyodik olarak etkinliklerimize devam edeceğiz” ifadesini kullandı.

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