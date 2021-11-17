Başkan Okay: “Dulkadiroğlu’nu Ankara’ya taşıdık”

Dulkadiroğlu Belediyesi, Ankara’da düzenlenen gençlik ve yerel yönetimler temalı “Tam Bana Göre Festivali’ne çıkarma yaptı.

Dulkadiroğlu Belediyesi, Ankara Başkent Millet Bahçesi’nde düzenlenen, “Tam Bana Göre Festivali’nde stant açtı. Gençlik ve yerel yönetim temalı festival, Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan’ın katılımıyla kapılarını açtı.

Açılış öncesinde Dulkadiroğlu Belediyesi Sosyal ve Kültür İşler Müdürlüğü’nün alana kurduğu standı ziyaret eden Belediye Başkanı Necati Okay, şehrin kültürel zenginliklerini ortaya koyan bir stant oluşturduklarını söyledi.

Başkan Okay, “Şehrimizin ve ilçemizin tanıtımı adına bu gibi etkinlikleri önemsiyoruz. Özellikle genel merkezimiz ve Cumhurbaşkanımızın bu gibi etkinliklere büyük kıymet vermesi de bizleri ayrıca mutlu ediyor. Gençlerimize kültürümüzü aşılama ve onlarla bu anlamda istişare yapma şansı bulacağız. Ekiplerimiz standımızda gerekli hazırlıkları yaptı. Gerek ikramlar gerekse de görsel materyallerle genç kardeşlerimizi etkileyeceğimizi düşünüyoruz. Ben bu güzel etkinliğin hayırlara vesile olmasını diliyorum” dedi.

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