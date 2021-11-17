Kamyon yükünü boşaltırken uçuruma yuvarlandı: 2 ölü

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Kahramanmaraş’ta yükünü boşaltan kamyonun uçuruma yuvarlanması sonucu meydana gelen trafik kazasıdan 2 kişi hayatını kaybetti.

Kaza, Dulkadiroğlu ilçesi Kılağlı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bölgedeki yol çalışması sonrası 46 NA 132 plakalı kamyon, yükünü boşaltırken bir anda uçurumdan yuvarlandı. Kazada 2 kişi hayatını kaybederken, işçilerin cansız bedeni itfaiye ekiplerince olay yerinden kaldırıldı.

Kaza sonrası soruşturma sürüyor.

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