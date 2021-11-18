Kahramanmaraş Tarım Gıda ve Hayvancılık Fuarı açıldı

Kahramanmaraş’ta bu yıl yıl 7’ncisi düzenlenen Kahramanmaraş Tarım, Gıda ve Hayvancılık Fuarı kapılarını ziyaretçilere açtı.

Kahramanmaraş Fuar Merkezi’nde (KAFUM) çiftçi ve üreticilere yönelik yenilikçi ürünlerin tanıtılacağı fuarın açılışında konuşan Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun, “Çok şükür ilimiz iklimi ve gerekse coğrafi işaretleri bakımından birçok hayvan türünün gelişmesine müsait bir konumdadır. Her ne kadar tarım ve hayvancılıkta ülkemizde ilk sıralarda bulunsak ta, teknolojinin bu alanlarda kullanılarak potansiyeli daha da ileriye taşımak hepimizin gayretine bağlıdır” dedi.

Konuşmaların arından katılımcılar fuar alanındaki stantları ziyaret ederek firma yetkililerinden bilgi aldı.

Fuar, 21 Kasım Pazar gününe kadar 10.3019.30 saatleri arasında ziyaret edilebilecek.

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