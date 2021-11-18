Başı çalıştığı maniye sıkışan işçi öldü

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Kahramanmaraş’ta bir tekstil fabrikasında meydana gelen iş kazasında bir işçi hayatını kaybetti.

Olay, Kahramanmaraş Adana Karayolu üzerinde bulunan bir tekstil fabrikasında meydana geldi. Yabancı uyruklu 39 yaşındaki Mümtaz Halaf'ın başı çalıştığı makinaya sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan ve hastaneye kaldırılan işçi hayatını kaybetti.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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