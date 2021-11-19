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AK Parti Milletvekili İmran Kılıç son yolculuğuna uğurlandı

İHA

AK Parti Milletvekili İmran Kılıç son yolculuğuna uğurlandı

Tedavi gördüğü Ankara Şehir Hastanesi'nde korona virüse bağlı organ yetmezliğinden hayatını kaybeden AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili İmran Kılıç (64), memleketi Kahramanmaraş’ta son yolculuğuna uğurlandı.
Milletvekili Kılıç’ın naaşı, Türkiye Büyük Millet Meclisi’ndeki törenin ardından uçakla Kahramanmaraş’a getirildi. Havaalanında karşılanan Kılıç’ın cenazesi, buradan törenin yapılacağı Abdülhamithan Camii'ne getirildi. Cenaze töreninde Kılıç’ın yakınları ayakta durmakta güçlük çekerken, Kılıç'ın kızı Fatma ve torunu Yusuf İslamoğlu gözyaşlarına hakim olamadı.
İl Müftüsü Mustafa Tekin tarafından helalliğin istenmesinin ardından cenaze namazı kılındı. Namazın ardından Kılıç'ın naaşı cenaze aracına alındı.
Abdülhamithan Camii'ndeki törenin ardından İmran Kılıç’ın cenazesi, Onikişubat ilçesine bağlı Cüceli Mahallesi Mezarlığında toprağa verildi.
Cenaze törenine, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, milletvekilleri, Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun, Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör ile ilçe belediye başkanları katıldı.

İmran Kılıç kimdir?
İmran Kılıç, 1957'de Kahramanmaraş'ta doğdu. Erzurum Atatürk Üniversitesi İslami İlimler Fakültesini bitiren Kılıç, yüksek lisans eğitimini aynı fakültede tamamladı.
Diyanet İşleri Başkanlığı bünyesindeki il müftülüğü ve ilçelerde müftülük görevlerinde bulunan Kılıç, 26. ve 27. Dönem AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili seçildi.
Kılıç, TBMM Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu ile Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu üyeliği yaptı.

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