Yalnızı yaşayan yaşlı vatandaşın evi yenilendi

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi’nin koordinasyonunda 600’ün üzerinde üniversitelinin yer aldığı Gönüllü Gençlik Hareketi kapsamında yalnız yaşayan yaşlı bir vatandaşın evi tamamen yenilendi.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, sosyal belediyecilik çalışmalarıyla yüreklere dokunuyor. Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı koordinesinde 600’ü aşkın üniversite öğrencisiyle oluşturulan Gönüllü Gençlik Hareketi, örnek çalışmalar gerçekleştirmeye devam ediyor. Son olarak Onikişubat ilçesi Mağaralı Mahallesi’nde tek başına hayatını sürdürmeye çalışan Hakverdi Gök’ün (80) evi baştan uca yenilendi. Yaşlı vatandaşın hayat koşullarının iyileşmesi maksadıyla yapılan çalışmada, rutubetli duvarlar boyandı, eskimiş eşyalar yenileriyle değiştirildi ve ev tamamen temizlendi.

Gönüllü Gençler, yapılan çalışmada evdeki nüshanın yıprandığını belirten Hakverdi amcaya yeni bir Kur’anı Kerim sözü de verdi. Bu sırada yüzleri gülümseten bir diyalog yaşandı. Hakverdi Gök, “Evimdeki Kuran’ı açıp her gün dualar ediyorum. Başta Büyükşehir Belediye Başkanıma çok dua ediyorum. Allah ondan razı olsun. Onun selamıyla her gün sıcak yemeğim gelir evime. Ne zaman ihtiyacım olsa kapımı Büyükşehir Belediyesi çalar” diye konuştu.

Büyükşehir Belediyesi Gönüllü Gençlik Hareketi üyesi Galip İslamoğlu çalışmaya ilişkin yaptığı açıklamada, “Bizler Büyükşehir Belediye’mizin destekleriyle sosyal sorumluluk projeleri gerçekleştiriyoruz. Yaşlılarımızın ve yetim kardeşlerimizin evlerinde yenileme yapıyoruz. Muhtarlarımız ve vatandaşlarımız Büyükşehir Belediyemize bilgi veriyor. Biz de sistemimizden bu evleri tespit ediyoruz. Evlerin ihtiyaçlarını ve durumlarını analiz ediyoruz. Daha sonra üniversitede okuyan gönüllü gençlerimizle beraber evleri düzenleyip daha yaşanılabilir bir hale getirmeye çalışıyoruz. Bize nerede ihtiyaç varsa oradayız” diye konuştu.

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