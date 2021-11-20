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Kahramanmaraş'ta uyuşturucuya 2 tutuklama

İHA

Kahramanmaraş'ta uyuşturucuya 2 tutuklama

Kahramanmaraş'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 kişi tutuklandı.
Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu tacirlerine yönelik yaptığı çalışmada yakalanan 2 kişinin ikamet ve araçlarında yüklü miktarda uyuşturucu maddesi ele geçirdi.
Yapılan çalışmada yakalanan A.H. ve A.B., sevk edildikleri adli merciler tarafından tutuklandı.

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