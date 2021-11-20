Kahramanmaraş’ta istinat duvarı çöktü

Kahramanmaraş’ta etkili olan sağanak sonrası bir ikametin istinat duvarı çöktü.
Edinilen bilgiye göre olay, Onikişubat ilçesi Piri Reis Mahallesi Abdullah Edip Caddesi üzerinde meydana geldi. Akşam saatlerinde etkili olan yağmur sonrası mahalledeki bir ikametin istinat duvarı büyük bir gürültüyle çöktü. Meydana gelen olay sonrası can ve mal kaybı yaşanmadı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen iş makinaları, yola savrulan toprak ve briket yığınlarını temizledi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.