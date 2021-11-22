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Vali Coşkun: "Sizler şehitlerimizin emanetisiniz"

İHA

Vali Coşkun: "Sizler şehitlerimizin emanetisiniz"

Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun, şehit ailelerini ziyaretinde, "Sizler bize şehitlerimizin emanetisiniz" dedi.
Vali Coşkun Çağlayancerit ilçesindeki Şehit Uzman Çavuş Orhan Sürmen’in ailesi ve Şehit Polis Memuru Nurettin Ademoğlu’nun Pazarcık ilçesindeki ailesiyle bir araya geldi.
Ziyaretler esnasında şehit aileleri ile bir süre sohbet eden Vali Coşkun, "Vatan, bayrak ve millet sevgisi uğruna bir an bile düşünmeden şehadete yürüyen yiğitlerimiz ve onların kıymetli aileleri için ne yapsak azdır. Sizler bize şehitlerimizin emanetisiniz. Rabbim milletimizin ve devletimizin birliğini daim etsin. Vatanın birlik ve bütünlüğünün korunması, ülkenin her köşesinde huzur ve güvenliğin sağlanması için en değerli varlıkları olan canlarını feda eden kahramanlarımıza şükran ve minnetlerimi sunuyorum. Bu vesileyle, aziz vatanımızın bekası için canlarını hiçe sayan tüm şehitlerimize rahmet, gazilerimize ise aileleriyle birlikte sağlık ve afiyet diliyorum" dedi.

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