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Ölümlü kavga, 50 liralık borç nedeniyle çıkmış

DHA

Ölümlü kavga, 50 liralık borç nedeniyle çıkmış


Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, (DHA)KAHRAMANMARAŞ'ta Halil Küpeli'yi (30) bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla Mehmet Purtaş (23) hakkında kasten öldürme suçundan dava açıldı. Savcının haksız tahrik indirimi isteyip, 18 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep ettiği Purtaş, iddianamede yer verilen ifadesinde, "1 ay önce kendisinden 50 lira borç para almıştım. Olay gecesi eve giderken Halil karşıma çıktı ve 'borcun 300 lira oldu' deyip önce elime vurdu sonra küfredip beni darp etmeye başladı" dedi.
Olay, 5 Eylül'de Dulkadiroğlu ilçesi İsmetpaşa Mahallesi Öğretmenler Caddesi'nde meydana geldi. Halil Küpeli ile Mehmet Purtaş, arasında para meselesi yüzünden kavga çıktı. Kavga sırasında Purtaş, Halil Küpeli'yi göğsünden bıçaklayıp kaçtı. Küpeli ambulansla götürüldüğü hastanede hayatını kaybetti. Olayın ardından kaçan Mehmet Purtaş, polis tarafından yakalanıp, gözaltına alındı. Yakalanmamak için kıyafetini değiştirdiği ortaya çıkan Mehmet Purtaş, sorgusunun ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
SUÇUNU İTİRAF ETTİ
Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturmanın ardından kasten öldürme suçundan iddianame hazırlandı. Mehmet Purtaş, iddianamedeki ifadesinde Halil Küpeli ile olaydan bir ay önce tanıştıklarını ve kavganın 50 lira borç yüzünden çıktığını söyledi. Olay gecesi alkollü olduğunu belirten Purtaş, "1 ay önce kendisinden 50 lira borç para almıştım. Olay gecesi eve giderken Halil karşıma çıktı ve 'borcun 300 lira oldu' deyip önce elime vurdu, sonra küfredip beni darbetmeye başladı. Kendi savunmak için bıçakla Halil'e karşı hamle yaptım ve kendisine isabet ettiğini fark ettim. Daha sonra olay yerinden uzaklaştım ve yolda yabancı uyruklu biriyle tişörtümü değiştirdim" dedi.
Olayın görgü tanığı Y.O. ise Halil Küpeli'nin, Mehmet Purtaş'a defalarca yumuk attığını, kavgayı ayırmak için çok uğraştığını ancak bir an arkasına döndüğünde bıçaklanmanın yaşandığını söyledi.
MÜEBBET YERİNE 18 YIL TALEBİ
Kahramanmaraş 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edilen iddianamede Halil Küpeli'nin, Mehmet Purtaş'a defalarca yumruk atıp, küfrettiği belirtilerek, haksız tahrik indirimi uygulanıp müebbet hapis yerine 18 yıla kadar hapis istemiyle cezalandırılmasını istedi.DHA-Güvenlik Türkiye-Kahramanmaraş Ömer KOÇ
2021-11-23 12:41:49

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