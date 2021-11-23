Sokak ortasındaki şehitlik ilgi görüyor Fransız askerlerinin mezarlarını kazdırıp şehit ettiği Alas Mahmut Ardıç ve şehit Mehmet Ardıç’ın kabirlerinin bulunduğu şehitlikte yoldan geçenler dua ediyor

Kahramanmaraş’ta Fransız işgali sırasında Fransız askerleri tarafından şehit edildiği bilinen Alas Mahmut Ardıç ve şehit Mehmet Ardıç’ın mezarı, bölgeye zaman içinde evlerin yapılmasıyla sokak ortasında kaldı.

Türkoğlu ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Orçan Caddesi'nde bulunan şehitlikte Kurtuluş Savaşında Fransız işgali sırasında şehit olduğu bilinen Alas Mahmut Ardıç ve Mehmet Ardıç'ın kabri bulunuyor.

Fransız işgali sırasında çok fazla can ve mal kaybının yaşandığını söyleyen Tarihçi Yazar Mehmet Işık, “Türkoğlu ilçesinde bulunan, şehit Alas Mahmut Ardıç ve şehit Mehmet Ardıç’ın, Kurtuluş Savaşında Fransız işgali sırasında şehit olduğu biliniyor. 3 Ocak12 Şubat 1920 tarihleri arasında Fransızların Türkoğlu ve çevresinde yaptıkları yağma yöre halkına maddi ve manevi pahalıya mal oldu ve ekonomik olarak çökertildi. Kılılı Mahallesini kuşatarak geceyi orada geçiren Fransızlar, ertesi günün sabahı Türkoğlu’na geçtiler. Ceceli köyünü abluka altına alan Fransızlar ateşe başladılar. Gecenin karanlığından faydalanan halk evlerini, mallarını bırakarak dağa çekildi. Fransızlar 40 hanenin 31’ini yaktı, şehit Alas Mahmut Mehmet Ardıç’ın, Kurtuluş Savaşında Fransız işgali sırasında şehit olduğu biliniyor. Bölgeye zaman içinde evlerin yapılması ile de şehitlik mezarlığı sokak ortasında kaldı” dedi.

Şehit Alas Mahmut Ardıç’ın torunu 78 yaşındaki 4 çocuk babası Mahmut Ardıç, “Fransızların işgali sırasında dedem Alas Mahmut Ardıç ve şehit Mehmet Ardıç orada şehit ediliyor. Fransızlar şehit etmeden önce dedem Alas Mahmut Ardıç ve Şehit Mehmet Ardıç’a orada mezarlarını açtırıyorlar. Kendi mezarlarını açtıran Fransızlar orada dedem Alas Mahmut Ardıç ve şehit Mehmet Ardıç’ı orada şehit edip mezarın içine atıyorlar. Şimdi burada bulunan mezarlığa gelip duamızı yapıyoruz ve bakımlarını yapıyoruz” ifadesini kullandı.

Vatandaşlardan Halit Çavuşoğlu ise, “Fransızlar tarafından şehit edilen şehitlerimize burada dualarımızı yapıyoruz. Bu mahalle kalabalık oluyor ve burada şehitliği gören hem yazıyı okuyor hem de duasını yapıyor. Allah rahmet eylesin. Mekanları cennet olsun inşallah” dedi.

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