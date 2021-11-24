Yeni Afşin'in tapuları dağıtılıyor Afşin Belediye Başkanı Mehmet Fatih Güven, yaklaşık 100 bin nüfusun yaşayacağı yeni Afşin’i planladıklarını belirtti

Afşin Belediye Başkanı Mehmet Fatih Güven, Türkiye’nin tarihinin dördüncü en büyük 18. imar uygulamasıyla yaklaşık 100 bin nüfusun yaşayacağı yeni Afşin’i planladıklarını söyledi.

Afşin Belediyesi Sebahattin Atalay Kültür Merkezinde düzenlenen törende, TOKİ ile Gerger mahalleleri arasında kalan 10 bin dekarlık alanda yapılan 1. etaptaki hak sahiplerine tapuları teslim edildi. İlçenin gelişme alanında bulunan yaklaşık 10 bin dekarlık Yeşilyurt, Efsus Turan, Emirli, Gerger, Alimpınar ve Hüyüklü mahallelerini kapsayan bölgede 3194 Sayılı İmar Kanunun 18. Maddesi uyarınca yapılan imar uygulaması işleminin tamamlandığını aktaran Afşin Belediye Başkanı Mehmet Fatih Güven, “Tapuları hak sahiplerine teslim ettik. Bu Afşin’in geleceği için çok önemli bir çalışma oldu. 10 bin dekar alanda, 1949 parselde 18. Madde uygulamaları tamamladı. Afşin’de bunun başarılması gerçekten de bize gurur veriyor. Afşin’ini yeniden inşa etme fırsatını yakaladık. Hava kirliliğinin olmadığı, rüzgar modellemesinin yapıldığı, geniş caddeler ve bulvarlarının bulunduğu yeni Afşin’i tasarladık. Güney karayoluna sıfır diyebileceğimiz bir alanı gelecek nesillerimize hediye ediyoruz” dedi.



"Karayoluna biz gittik"

Karayoluna teğet geçen bir yerleşim alanı oluşturduklarının altını çizen Güven, “Karayoluna uzak olduğumuz için ilçemizin büyümesi ve gelişmesi hep sancılı oldu. Karayolu bize gelmedi ama biz şehri karayoluna götürdük. İnşallah 150 yataklı yeni Afşin Devlet Hastanemiz de bu bölgeye inşa edilecek ve buradaki gelişim daha da hızlanacak” diye konuştu.

Yeni Afşin’de hava kirliliğinin yaşanmayacağının altını çizen Güven, “Özellikle bölgedeki termik santrallerden kaynaklı çevre kirliliklerinin yaşanmadığı bir konuma ilçeyi yeniden kuracağız. Ortadoğu Teknik Üniversitesi tarafından yapılan bir araştırmada da imar uygulamasının bittiği yeni Afşin’de hava kirliliğine rastlanmadı. Burada inşa edilecek alanlar için rüzgar modellemesi çalışmalısını yaptırdık. Anti rüzgarlara göre imar planına binalar yerleştirildi. İnşallah bizim çocuklarımız, torunlarımız yeni Afşin’de hava kirliliği yaşamayacak" dedi.

AK Parti Afşin İlçe Başkanı İsmail Safi, Afşin Kadastro Birimi Sorumlusu Erdoğan Şahan, Elbistan Kadastro Birimi Sorumlusu Murat Güner'in konuşmalarının arından törene katılan hak sahiplerine tapuları teslim edildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.