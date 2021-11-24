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Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hizmet veren taziye evleri yeniden hizmete açıldı.

Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı şehir genelindeki toplamda 33 taziye evi hizmet vermeye başladı. Maske, mesafe ve temizlik kurallarıyla hizmete açılan tesisler, saat 09.00 20.00 arasında kullanılabilecek.

Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların pandemi tedbirlerine riayet etmesi, fiziki mesafelerini koruması, yiyecek ve içecek ikramında bulunulmaması, açık alanların tercih edilmesi ve taziyelerin en fazla iki gün sürmesi hususlarında bilgilendirmede bulundu.

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