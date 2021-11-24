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Kahramanmaraş'ta sarı benekli semender görüntülendi

İHA

Kahramanmaraş'ta sarı benekli semender görüntülendi

Kahramanmaraş'ta nesli tükenmekte olan sarı benekli semender görüntülendi.
Andırın ilçesi Geben Mahallesi'nde bulunan sarı benekli semender doğa fotoğrafçıları tarafından görüntülendi.
Türüne az rastlanan sürüngenin sarı siyah parlak rengiyle ilgi çektiğini söyleyen fotoğrafçı Doğan Yenigül, "Andırın ilçesi Geben Mahallesi'nde fotoğraf çekimi için yola koyulduğumuzda parlak renkte bir cisim gördüm. Yanına yaklaştığımızda ise nesli tükenmekte olan sarı benekli semender olduğunu fark ettim. Sadece yağmurdan sonra ortaya çıkan sarı benekli semenderin fotoğraflarını çektik ve sosyal medya hesaplarımızda paylaştığımızda çok fazla ilgi gördü" dedi.

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