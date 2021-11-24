Asker olmak için 25 kilo verdi

Kahramanmaraş'ta asker olmak isteyen 100 kiloluk Ferhat Kılıç, 4 buçuk ayda 25 kilo zayıflamayı başardı.

Kahramanmaraş’ta bir fabrikada çalışan Ferhat Kılıç (25), fazla kiloları nedeniyle hayatını birçok yerinde zorluklar yaşamaya başladı. Asker olmak isteyen ancak 110 kilogramı ile askerliğe kabul edilmeyen Kılıç, 4 buçuk ay önce spora başladı.

Spor eğitmeni Müjgan Paçacı’nın desteğiyle antrenmanlar yapan Kılıç, 4 buçuk ay sonunda 25 kilogram zayıflayarak 85 kiloya indi.

Girdiği paralı askerliğin sınavını da kazanan Kılıç, mülakatları tamamladıktan sonra göreve çağırılmayı bekliyor.

Sporun faydalı olduğunu söyleyen Kılıç, “Hep askerliğe karşı içimde bir ilgim vardı. Yapabilirim bende olurum dedim ve hocamın yanına gittim ve başardım. 110 kilogramdım, 4 buçuk ayda tam tamına 25 kilo verdim. Şu anda 85 kilogramım Kiloluyken zorlandığım şeyler vardı. Nefes tıkanıklığı, yürürken ve merdivenden çıkarken zorlanıyordum. Şuan hem iş yerinde hem normal hayatta çok rahatım" dedi.

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