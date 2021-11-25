Kahramanmaraş'ta bir kadın bağ evinde ölü bulundu

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Kahramanmaraş’ta 48 yaşındaki bir kadın yaşadığı bağ evinde ölü bulundu.

Olay, Onikişubat ilçesi Cumhuriyet Mahallesi’ndeki bir bağ evinde meydana geldi. Annesinden haber alamayan Çağlar S. (24) bağ evine geldikten sonra, kilitli kapıyı kırarak içeri girdi.

Annesi Sevtap Duran’ın (48) evin içinde hareketsiz halde yattığını gören Çağlar S. durumu sağlık ekiplerine bildirdi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalede Sevtap Duran’ın hayatını kaybettiği tespit edildi.

Yapılan incelemede Sevtap Duran'ın kalp krizi neticesinde hayatını kaybettiği belirlendi.

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