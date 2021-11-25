Maraş dondurması film oluyor



Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, (DHA)MARAŞ dondurması, 'Külahıma Anlat' filmiyle beyaz perdeye taşınıyor.

Senaryosunu Banu Şentürk'ün yazdığı, yönetmen koltuğunda Ahmet Karaağaç'ın oturacağı filmin çekimleri, 30 Kasım'da başlayacak. Filmin ana sponsorluğunu üstelenecek firma yetkilisi Atilla Kanbur ile toplantı yapan yapımcı Cüneyt Şentürk, filmin çekimlerini yoğun çalışmayla 15 günde tamamlamayı hedeflediklerini söyledi.

Filmin senaryosunun 3 yıl önce yazıldığını ancak pandemi nedeniyle çekimleri ertelemek zorunda kaldıklarını ifade eden Şentürk, "Külahıma Anlat projesi, eşimin yazmış olduğu bir senaryo. Yönetmenliğini Ahmet Karaağaç ve benim üstlendiğim, aynı zamanda yapımcılığını da yapacağım bir proje. Başrollerde Tuğba Özay, Okan Karacan, Naci Taşdöğen ile Max Bendo yer alacak. Çok değerli bir kadroya sahibiz. Projemiz, dondurmayla hayatını geçindiren bir ailenin trajikomik hikayesi. Burada aşk hikayesi de var. Startımızı 30 Kasım gününden itibaren vereceğiz" dedi.

KÜLTÜREL DEĞERLER BEYAZ PERDEYE YANSIYACAK

Nisan ayında gösterime girmesi planlanan filmin senaryosu hakkında da bilgi veren yapımcı Cüneyt Şentürk, şöyle devam etti:

"Naci Taşdöğen dondurma ustası olacak. Okan Karacan, dondurma ustasının oğlu Mert rolünde, Tuğba Özay ise Mine rolünde olacak ve bunlar aşk yaşayacak. Max Bendo da Mert'in yakın arkadaşı. İstanbul'dan beraber geliyorlar, babasına yardımcı olmak amaçlı. Bu trajikomik hikaye, aşk hikayesiyle birleşip, Kahramanmaraş'ın tüm kültürel örf adetlerini en uygun şekilde beyaz perde de tanıtacağız inşallah. 'Külahıma Anlat'ın esprili yanıyla birlikte mesajı da var. Biliyorsunuz, dondurmacılıkta manda sütüyle keçi sütü çok önemlidir. Keçi sütünün de değerini çok iyi biliyoruz, Maaş dondurmasında. Bunun kavgasını, tartışmasını yapana 'Sen onu benim külahıma anlat, keçi sütü tamamdır' der. Bunu farklı yerlerde de kullanacağız, bu sadece bir örnek."DHA-Magazin Türkiye-Kahramanmaraş Ömer KOÇ

2021-11-25 15:50:40



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.