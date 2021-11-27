Kaçak balık avına 4 bin lira ceza

Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesindeki Söğütlü Çayı’nda yasak olmasına rağmen ağla balık avlayan 2 şahsa, yaklaşık 4 bin lira idari para cezası kesildi.

Karahasanuşağı Karakol Komutanlığı ve Elbistan İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, Söğütlü Çayı’nda yasadışı balık avı yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti. Bölgeye giden ekipler, bir otomobilde arama yaptı. Aramada, otomobilin bagajında balık avında kullanılan ağ ele geçirdi. Şahısların Söğütlü Çayı’ndan yakaladıkları çok sayıda irili ufaklı balığa ve avda kullanılan malzemelere el konuldu. Araçta bulunan 2 şahsa da ilgili kanun maddesinden yaklaşık 4 bin lira idari para cezası uygulandı.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile jandarma ekiplerinin bu yöndeki denetimlerinin aralıksız olarak süreceği belirtildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.