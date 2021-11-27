Ünal: “Kanunla ilk kez bir ıslah OSB kurmuş olduk” AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, Kahramanmaraş’ta kirliliği nedeniyle tepki alan Aksu çayı ve çevresi için ıslah organize sanayi bölgesi kurulacağını söyledi

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, Kahramanmaraş’a kurulacak olan Islah Organize Sanayi Bölesi ile beraber Aksu deresinin temizleneceğini ifade etti.

Bir dizi temaslarda bulunmak üzere Kahramanmaraş’a gelen Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal ve beraberindeki milletvekilleri AK Parti İl Başkanlığı’ndaki partililerle buluştu.

Kahramanmaraş’ın kirliliği ile gündemde olan Aksu deresi hakkında konuşan Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, Aksu çayının ıslah OSB sayesinde temizleneceğini söyledi. Ünal, “Aksu deresi uzunca bir yıldan beri önemli bir sorundu. Aksu deresini kirleten iş yerleri ile ilgili önce bir kooperatifleşme yoluyla bu sorunu çözelim istedik. Çünkü orası Aksu deresini kirleten işletmelerin sorumluluğundaydı. Bunları bir kooperatif ile bir araya getiremedik. Sanayi ve Teknoloji bakanımız ile görüştüğümüzde dedi ki, ‘Burayı ancak bir kanun ile çözebiliriz’. Islah OSB ile ilgili sadece Kahramanmaraş’ımıza özel bir kanun çıkarttık. Komisyonda kabul edildi, hatta bu hafta inşallah TBMM genel kurulunda görüşülerek kanunlaşacak. Dolayısıyla kanunla ilk kez bir ıslah OSB kurmuş olduk. Bunun da hem oradaki sanayicilere katkısı söz konusu, hem de artık kurduğumuz ıslah OSB ile beraber kredi kullanıp Aksu deresini temizleme imkanına kavuşacağız. Yapacağımız iş geçmişten gelen çevre kirliliğini gidermek değil, bundan sonra da ortaya çıkması muhtemel çevre kirliliğini de önleyecek bir iş” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.