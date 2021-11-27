Şehirlerarası otobüs terminali hizmete açılıyor Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, yenileme çalışmaları gerçekleştirilen Şehirlerarası Otobüs Terminali’ni yerinde inceledi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Şehirlerarası otobüs terminali hizmete açılıyor Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, yenileme çalışmaları gerçekleştirilen Şehirlerarası Otobüs Terminali’ni yerinde inceledi

İHA

Şehirlerarası otobüs terminali hizmete açılıyor Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, yenileme çalışmaları gerçekleştirilen Şehirlerarası Otobüs Terminali’ni yerinde inceledi

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, yenileme çalışmaları gerçekleştirilen Şehirlerarası Otobüs Terminali’ni yerinde inceledi.
Şehirlerarası Otobüs Terminali’nde sürdürülen çalışmaları inceleyen Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, “Terminalimizde 44 bin metrekarelik alanın tamamını, bilet gişelerinden yolcu bekleme alanlarına tüm bölümleri baştan aşağı yeniledik. İnşallah bir ay içerisinde tesisimizi hizmete alacağız. Hayırlı uğurlu olsun” dedi.
Meclis üyelerinin de yer aldığı ziyarette, tesisin açık ve kapalı alanlarında tamamlanan çalışmalarla ilgili bilgi alındı. Başkan Güngör yaptığı değerlendirmede, “Şehirlerarası Otobüs Terminali’mizde başlattığımız tadilat çalışmaları son aşamaya geldi. Arkadaşlarımız büyük bir emek ve gayretle son çalışmalarını gerçekleştiriyorlar. Şimdiden tesisimizin Kahramanmaraş’a yakışır şekilde yeniden düzenlendiğini görmek mümkün. Hemşehrilerimize hayırlı, uğurlu olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.
Başkan Güngör tesisteki yenilemenin birçok bölümde gerçekleştiğini ifade ederek, “Burada iç ve dış mekanda yer alan her bölümü yeniden düzenledik. Öncelikle bilet gişelerimiz ve yazıhanelerimizin konumlarını yeniden tespit ettik, yeniledik. Taksilerimizin ve otobüslerimizin manevra sahaları ile bekleme alanları da elden geçirildi. Yolcularımız Kahramanmaraş’a geldiğinde peronlarıyla, yeme içme mekanlarıyla, düzenli ve fonksiyonel bir tesisle karşılaşacaklar. Hamdolsun söz verdiğimiz gibi burayı 1 aylık süre zarfında tamamlıyoruz ve hizmete açıyoruz. Tekrar hayırlı uğurlu olmasını diliyorum” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Sütçü İmam kabri başında dualarla anıldı
YEREL HABERLER Sütçü İmam kabri başında dualarla anıldı
Ünal: “Kanunla ilk kez bir ıslah OSB kurmuş olduk” AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, Kahramanmaraş’ta kirliliği nedeniyle tepki alan Aksu çayı ve çevresi için ıslah organize sanayi bölgesi kurulacağını söyledi
YEREL HABERLER Ünal: “Kanunla ilk kez bir ıslah OSB kurmuş olduk” AK ...
Bakan Kasapoğlu'ndan Kahramanmaraş'a stadyum müjdesi "Hanefi Mahçiçek Stadyumu'nu büyükşehir belediyemiz ile birlikte yeni bir stada dönüştürüyoruz"
YEREL HABERLER Bakan Kasapoğlu'ndan Kahramanmaraş'a stadyum ...
Elbistan’da halk ekmeğe zam yapılmayacak
YEREL HABERLER Elbistan’da halk ekmeğe zam yapılmayacak
Kaçak balık avına 4 bin lira ceza
YEREL HABERLER Kaçak balık avına 4 bin lira ceza
Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, Kahramanmaraş’ta
YEREL HABERLER Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, Kahramanmaraş’ta
Mahalle bekçilerinin bulduğu yaralı köpek tedaviye alındı
YEREL HABERLER Mahalle bekçilerinin bulduğu yaralı köpek tedaviye ...
Böbreğinden 3 santimlik tümör çıkarıldı
YEREL HABERLER Böbreğinden 3 santimlik tümör çıkarıldı
Kahramanmaraş’ta uyuşturucu operasyonu
YEREL HABERLER Kahramanmaraş’ta uyuşturucu operasyonu
Otomobilin kamyona çarpma anı kameraya yansıdı
YEREL HABERLER Otomobilin kamyona çarpma anı kameraya yansıdı
Maraş dondurması film oluyor
YEREL HABERLER Maraş dondurması film oluyor
Kahramanmaraş'ta "kadına şiddete hayır" yürüyüşü
YEREL HABERLER Kahramanmaraş'ta "kadına şiddete hayır" yürüyüşü
Maraş dondurması film oluyor 30 Kasım tarihinde çekimlerine başlanacak olan ‘Külahıma Anlat’ filmi, Nisan ayında gösterime girecek
YEREL HABERLER Maraş dondurması film oluyor 30 Kasım tarihinde ...
Kumar oynatılan derneklere ‘Düşeş Operasyonu'
YEREL HABERLER Kumar oynatılan derneklere ‘Düşeş Operasyonu'
Kahramanmaraş’ta 1 milyon 63 bin 215 adet araç denetlendi
YEREL HABERLER Kahramanmaraş’ta 1 milyon 63 bin 215 adet araç ...
Kahramanmaraş'ta bir kadın bağ evinde ölü bulundu
YEREL HABERLER Kahramanmaraş'ta bir kadın bağ evinde ölü bulundu

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.