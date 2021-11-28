Ayşe Pınarı hayran bırakıyor

Kahramanmaraş’ta bulunan Ayşe Pınarı, eşsiz güzelliğiyle hayran bırakıyor.
Andırın ilçesinde bulunan Ayşe Pınarı, doğaseverlerin ve vatandaşların uğrak mekanı haline geldi. Havası, doğası ve akan sularıyla Ayşe Pınar’ının piknik alanı olduğunu söyleyen fotoğrafçı Doğan Yenigül, “Ayşe Pınarı yazkış görülmeye değer bir yer. Doğası, havası ve manzarasıyla harika. Andırın ilçesine gelenler Ayşe Pınarı'nı mutlaka gelip görsünler” dedi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.