Kahramanmaraş’ta 78 yaşındaki Mahmut Ardıç, Atatürk sevgisini heykel ve portrelere taşıyor.

Türkoğlu ilçesi, Gaziler Mahallesi’nde yaşayan 4 çocuk babası Mahmut Ardıç, 61 yıldır tamir işleriyle uğraştığını ve heykel ve portreler yaptığını söyledi.

Birçok ile Atatürk heykeli yapıp gönderdiğini belirten Ardıç, “61 yıldır tamir işleriyle uğraşıyorum. Bunun yanında birçok ev aletleri yaparak geçimimi sağlıyorum. Mustafa Kemal Atatürk’ü çok seviyorum ve 61 yıldır da farklı illere heykeller yaptım gönderdim. Yaptığım heykeller meydanlara kondu ve sergilendi. Eserlerin yapım süresi ise çalışmaya göre değişiyor. 45 günde yaptığımda oluyor, 3 ayda yaptığımda. Gücümün yettiği yere kadar çalışmaya ve Atatürk heykeli yapmaya devam edeceğim" dedi.

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