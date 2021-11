Başkan Okay: "Amatör spor kulüpleri gençlere değer katıyor"

Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, amatör spor kulüplerinin gençlere değer kattığını belirterek, “Sporun, sporcunun ve gençlerin her zaman yanındayız” dedi.

Dulkadiroğlu Gençlik Merkezi’ndeki törende spor malzemelerinin kulüplere ve sporculara dağıtılmasının ardından konuşma yapan Başkan Okay, “Gençlerimizin her zaman yanında olduk ve olmaya devam edeceğiz. Özellikle sportif konularda gençlerimize destek olmayı önemsiyoruz. Bu kapsamda ilçemiz sınırları içerisinde bulunan spor kulüplerimize spor malzemesi yardımında bulunduk. Amatör spor kulüplerinin sezonu başladı. Bizlerde bu sezona malzemelerimizi yetiştirmiş olduk. Dulkadiroğlu sınırları içerisinde yaşayan gençlerimize bir vefa borcumuz var. Onlara güzel hizmetler sunmaya gayret ediyoruz. İçerisinde bulunduğumuz Dulkadiroğlu Gençlik Merkezi’de bu vefanın bir karşılığıdır. Bir gençlik merkezini daha gençlerimize kazandırmak için yoğun bir çalışma içerisindeyiz. Yine çok büyük bir proje olan Doğukent Yüzme Spor Kompleksini de tamamlayarak gençlerimizin hizmetine sunacağız. Yine gençlerimiz için iki adet spor salonu yapmak için de çalışmalarımız yoğun bir şekilde devam etmektedir. Gençlerimizin çok çalışmasını ve başarılı olmasını istiyoruz. Ankara’da düzenlenen gençlik festivaline katıldık ve gençlerimize yapmış olduğumuz hizmetleri anlattık. Çok güzel bir festival süreci yaşadık ve bir sonraki yılı sabırsızlıkla bekliyoruz. Gençlik Merkezlerimizin anahtarının gençlerde olduğunu belirtmek istiyorum. Geleceğimizin teminatı olan gençlerimize güvenimiz sonsuz. Onlarla birlikte Türkiye’nin geleceği daima parlaktır” dedi.

