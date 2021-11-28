Güngör: “Türk bayrağı ümmetin ümididir” Kahramanmaraş’ta bayrak olayının 102’inci yılı düzenlenen törenlerle kutlandı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Güngör: “Türk bayrağı ümmetin ümididir” Kahramanmaraş’ta bayrak olayının 102’inci yılı düzenlenen törenlerle kutlandı

İHA

Güngör: “Türk bayrağı ümmetin ümididir” Kahramanmaraş’ta bayrak olayının 102’inci yılı düzenlenen törenlerle kutlandı

Maraş Milli Mücadelesindeki en önemli hadiselerden Bayrak Olayı’nın 102’nci yılı dolayısıyla düzenlenen etkinlikte konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, “102 yıl önce ecdadımızın vaktine hazır olarak bize gururla yaşattığı Bayrak Olayı’nı, yeniden aynı heyecanla hissediyoruz. Bu bayrak istiklalimizin, istikbalimizin, kurtuluşumuzun, merhametin sembolüdür. Bayrağımız kutsalımızdır. Türk Bayrağı ümmetin ümididir. Bu vesileyle ecdadımızı tekrar rahmetle, minnetle anıyorum” dedi.
Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Bayrak Olayı’nın 102’nci yılı dolayısıyla düzenlenen etkinliklere katıldı. Vali Ömer Faruk Coşkun, TBMM İçişleri Komisyon Başkanı Celalettin Güvenç, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Emin Mehmet Terzioğlu, MHP Kahramanmaraş Milletvekili Sefer Aycan, Kayseri Milletvekili Baki Ersoy, Ankara Milletvekili Nevin Taşlıçay ve protokol üyelerinin yer aldığı etkinliğe çok sayıda vatandaş da katıldı. Şeyh Adil Mezarlığı’nda Rıdvan Hoca’nın kabir ziyaretiyle başlayan program, Atatürk Meydanı’nda devam etti. Avukat Mehmet Ali Bey’in kaleme aldığı Alemi İslam’a Hitap Beyannamesi’nin okunduğu ve temsili bir hutbe konuşmasının yapıldığı etkinliğin ardından, onlarca vatandaş bayraklarıyla Tarihi Kahramanmaraş Kalesi’ne akın etti. Türk Bayrağı’nın göndere çekildiği tarihi mekanda, Kuranı Kerim tilaveti ve duaların ardından konuşma yapan Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, “102 yıl önce ecdadımızın vaktine hazır olarak bize gururla yaşattığı Bayrak Olayı’nı, yeniden aynı heyecanla hissediyoruz” diye konuştu.
Konuşmasının devamında yaşanan olayın bağımsızlık yolunda önemine değinen Başkan Güngör, “Fransızların işgalinde işbirlikçi Ermeniler, özellikle de Hırlakyan’ın kızı dans etmek için Türk Bayrağı’nı bir sorun olarak görmüştü. Onu indirme cüretini göstermişlerdi. Ardından vaktine hazır olan Avukat Mehmet Ali Bey bir beyanname kaleme aldı. Buradaki yavrularımız yaşındaki oğlu Şahap ise genç yüreğinde yanan ateşle bu beyannameyi her yere astı. Ne diyordu o beyannamede, ‘Ey milleti necibei Osmaniyye; vaktine hazır ol’. Kısa ve öz bu cümle her şeyi özetliyordu” dedi.
Ulu Camii’den Kale’ye ahalinin korkmadan akın ettiğini vurgulayan Başkan Güngör, “Bir Cuma ecdadımız Ulu Camii’de toplanmıştı, konu kurtuluştu. Ve emperyalist Fransızların buradaki göstermiş olduğu cüret dolayısıyla hışımla camiden kıyama kalkmışlar, Rıdvan Hocanın hutbedeki telkiniyle Cuma’nın kılınması için hürriyetin ihdasını sağlamışlardı. Ardından kaleye şanlı bayrağımız tekrar asılmıştı. Ve Cuma Namazı da bu mekânda, kalemizde kılınmıştır. Bu vesileyle bize bu vatanı bırakan ecdadımızı ve ebediyete uğurladığımız şehitlerimizi, gazilerimizi rahmetle ve minnetle anıyorum” ifadelerini kullandı.
Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, “Bu bayrak istiklalimizin, istikbalimizin, kurtuluşumuzun, merhametin sembolüdür. Bayrağımız kutsalımızdır. Türk Bayrağı, ümmetin ümididir. Bu vesileyle bize bu vatanı bırakan ecdadımızı tekrar rahmetle, minnetle anıyorum” şeklinde konuştu. Konuşmanın ardından mehter marşı konserinin verildiği program halk oyunları gösterisiyle noktalandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Tahir Elçi’ye yapılan saldırıda şehit olan polis memuru mezarı başında anıldı Diyarbakır Barosu Başkanı Tahir Elçi'nin öldürüldüğü silahlı çatışmada şehit düşen Kahramanmaraşlı polis memuru Ahmet Çiftaslan kabri başında anıldı Şehidin annesi Süheyla Çiftaslan: "Bir gün ben de bayrağa sarılır gelirim anam demişti oğlum. Korkmadı, yılmadı ve kendini feda etti" Şehidin eşi Dilek Çiftaslan: "Tek amacım eşimin emanetlerine sahip çıkmak ve çocuklarımı büyütmek. Bizi yıkamayacaklar, yıkılmadık da"
YEREL HABERLER Tahir Elçi’ye yapılan saldırıda şehit olan polis ...
Başkan Okay: "Amatör spor kulüpleri gençlere değer katıyor"
YEREL HABERLER Başkan Okay: "Amatör spor kulüpleri gençlere değer ...
Kayıp Alzaymır hastası kadın kazada öldü
YEREL HABERLER Kayıp Alzaymır hastası kadın kazada öldü
Kaçak kazı yapan 2 kişi suçüstü yakalandı
YEREL HABERLER Kaçak kazı yapan 2 kişi suçüstü yakalandı
Atatürk sevgisini heykel ve portrelere taşıyor
YEREL HABERLER Atatürk sevgisini heykel ve portrelere taşıyor
Ayşe Pınarı hayran bırakıyor
YEREL HABERLER Ayşe Pınarı hayran bırakıyor
Ağaca çarpan otomobilde eşi ölen sürücü: Erol, direksiyonu sola çevirdi
YEREL HABERLER Ağaca çarpan otomobilde eşi ölen sürücü: Erol, ...
Bakan Kasapoğlu: “Önümüzdeki seçim en önemli virajlardan bir tanesi”
YEREL HABERLER Bakan Kasapoğlu: “Önümüzdeki seçim en önemli ...
Şehirlerarası otobüs terminali hizmete açılıyor Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, yenileme çalışmaları gerçekleştirilen Şehirlerarası Otobüs Terminali’ni yerinde inceledi
YEREL HABERLER Şehirlerarası otobüs terminali hizmete ...
Sütçü İmam kabri başında dualarla anıldı
YEREL HABERLER Sütçü İmam kabri başında dualarla anıldı
Ünal: “Kanunla ilk kez bir ıslah OSB kurmuş olduk” AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, Kahramanmaraş’ta kirliliği nedeniyle tepki alan Aksu çayı ve çevresi için ıslah organize sanayi bölgesi kurulacağını söyledi
YEREL HABERLER Ünal: “Kanunla ilk kez bir ıslah OSB kurmuş olduk” AK ...
Bakan Kasapoğlu'ndan Kahramanmaraş'a stadyum müjdesi "Hanefi Mahçiçek Stadyumu'nu büyükşehir belediyemiz ile birlikte yeni bir stada dönüştürüyoruz"
YEREL HABERLER Bakan Kasapoğlu'ndan Kahramanmaraş'a stadyum ...
Elbistan’da halk ekmeğe zam yapılmayacak
YEREL HABERLER Elbistan’da halk ekmeğe zam yapılmayacak
Kaçak balık avına 4 bin lira ceza
YEREL HABERLER Kaçak balık avına 4 bin lira ceza
Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, Kahramanmaraş’ta
YEREL HABERLER Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, Kahramanmaraş’ta
Mahalle bekçilerinin bulduğu yaralı köpek tedaviye alındı
YEREL HABERLER Mahalle bekçilerinin bulduğu yaralı köpek tedaviye ...
Böbreğinden 3 santimlik tümör çıkarıldı
YEREL HABERLER Böbreğinden 3 santimlik tümör çıkarıldı
Kahramanmaraş’ta uyuşturucu operasyonu
YEREL HABERLER Kahramanmaraş’ta uyuşturucu operasyonu

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.