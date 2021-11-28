Güngör: “Türk bayrağı ümmetin ümididir” Kahramanmaraş’ta bayrak olayının 102’inci yılı düzenlenen törenlerle kutlandı

Maraş Milli Mücadelesindeki en önemli hadiselerden Bayrak Olayı’nın 102’nci yılı dolayısıyla düzenlenen etkinlikte konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, “102 yıl önce ecdadımızın vaktine hazır olarak bize gururla yaşattığı Bayrak Olayı’nı, yeniden aynı heyecanla hissediyoruz. Bu bayrak istiklalimizin, istikbalimizin, kurtuluşumuzun, merhametin sembolüdür. Bayrağımız kutsalımızdır. Türk Bayrağı ümmetin ümididir. Bu vesileyle ecdadımızı tekrar rahmetle, minnetle anıyorum” dedi.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Bayrak Olayı’nın 102’nci yılı dolayısıyla düzenlenen etkinliklere katıldı. Vali Ömer Faruk Coşkun, TBMM İçişleri Komisyon Başkanı Celalettin Güvenç, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Emin Mehmet Terzioğlu, MHP Kahramanmaraş Milletvekili Sefer Aycan, Kayseri Milletvekili Baki Ersoy, Ankara Milletvekili Nevin Taşlıçay ve protokol üyelerinin yer aldığı etkinliğe çok sayıda vatandaş da katıldı. Şeyh Adil Mezarlığı’nda Rıdvan Hoca’nın kabir ziyaretiyle başlayan program, Atatürk Meydanı’nda devam etti. Avukat Mehmet Ali Bey’in kaleme aldığı Alemi İslam’a Hitap Beyannamesi’nin okunduğu ve temsili bir hutbe konuşmasının yapıldığı etkinliğin ardından, onlarca vatandaş bayraklarıyla Tarihi Kahramanmaraş Kalesi’ne akın etti. Türk Bayrağı’nın göndere çekildiği tarihi mekanda, Kuranı Kerim tilaveti ve duaların ardından konuşma yapan Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, “102 yıl önce ecdadımızın vaktine hazır olarak bize gururla yaşattığı Bayrak Olayı’nı, yeniden aynı heyecanla hissediyoruz” diye konuştu.

Konuşmasının devamında yaşanan olayın bağımsızlık yolunda önemine değinen Başkan Güngör, “Fransızların işgalinde işbirlikçi Ermeniler, özellikle de Hırlakyan’ın kızı dans etmek için Türk Bayrağı’nı bir sorun olarak görmüştü. Onu indirme cüretini göstermişlerdi. Ardından vaktine hazır olan Avukat Mehmet Ali Bey bir beyanname kaleme aldı. Buradaki yavrularımız yaşındaki oğlu Şahap ise genç yüreğinde yanan ateşle bu beyannameyi her yere astı. Ne diyordu o beyannamede, ‘Ey milleti necibei Osmaniyye; vaktine hazır ol’. Kısa ve öz bu cümle her şeyi özetliyordu” dedi.

Ulu Camii’den Kale’ye ahalinin korkmadan akın ettiğini vurgulayan Başkan Güngör, “Bir Cuma ecdadımız Ulu Camii’de toplanmıştı, konu kurtuluştu. Ve emperyalist Fransızların buradaki göstermiş olduğu cüret dolayısıyla hışımla camiden kıyama kalkmışlar, Rıdvan Hocanın hutbedeki telkiniyle Cuma’nın kılınması için hürriyetin ihdasını sağlamışlardı. Ardından kaleye şanlı bayrağımız tekrar asılmıştı. Ve Cuma Namazı da bu mekânda, kalemizde kılınmıştır. Bu vesileyle bize bu vatanı bırakan ecdadımızı ve ebediyete uğurladığımız şehitlerimizi, gazilerimizi rahmetle ve minnetle anıyorum” ifadelerini kullandı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, “Bu bayrak istiklalimizin, istikbalimizin, kurtuluşumuzun, merhametin sembolüdür. Bayrağımız kutsalımızdır. Türk Bayrağı, ümmetin ümididir. Bu vesileyle bize bu vatanı bırakan ecdadımızı tekrar rahmetle, minnetle anıyorum” şeklinde konuştu. Konuşmanın ardından mehter marşı konserinin verildiği program halk oyunları gösterisiyle noktalandı.

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