Külahıma anlat filminin oyuncuları tanıtıldı Maraş dondurmasının anlatılacağı filmde rol alacak oyuncular tanıtıldı

Kahramanmaraş’ın dünyaca ünlü dondurmasının tanıtılacağı 'Külahıma Anlat' filminin oyuncuları düzenlenen programla tanıtıldı.

Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezi’nde düzenlenen programın sunuculuğunu filmin yapımcısı Cüneyt Şentürk yaptı. Filmle ilgi kısa tanıtım videosunun ardından, oyunculardan oluşan yaklaşık 30 kişilik kadro katılımcılara tanıtıldı.

Yapımcılığını Cüneyt Şentürk’ün yapımcılığını üstlendiği filmde filmde Tuğba Özay, Okan Karacan, Naci Taşdöğen, Hüseyin Nacar gibi oyuncular yer alacak.

Filmin yapımcısı Cüneyt Şentürk, “Heyecanlıyız, mutluyuz ve stresliyiz ama bunların hepsi tatlı durumlar. Ben babaannemden dolayı ecdadımda bir Maraş kökeni var. Bu maceraya başladığımda benim hayat arkadaşım kalemi ve yüreği de çok güzel bir insan, senaryoyu yazan eşim Banu Şentürk’e teşekkür ederim. Filmimizin konusu uluslararası arenaya taşıyan bir dondurmacı ailesinin hikayesi. Herkesin çok seveceğini umuyorum” dedi.

Filmin Nisan ayında vizyona girmesi planlanırken, toplantı oyuncuların kısa konuşmalarının ardından kesilen pasta ile son buldu.

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