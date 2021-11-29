Kahramanmaraş'ta tüm ihtişamıyla dimdik ayakta duran bin yıllık çınar ağacı, yıllara meydan okuyor.

Kahramanmaraş ve Osmaniye sınırında bulunan Hoğdu Yaylası'ndaki çınar ağacının doğaseverlerin ilgi odağı olmaya devam ettiğini söyleyen Dağcı İsmail Nar, "Bin yıllık çınar ağacı ihtişamıyla dimdik ayakta ve yıllara meydan okuyor. Arkadaşlarla birlikte çınar ağacının fotoğrafları çektik. Bu çınar ağacı ihtişamıyla tarihi değere sahip ve koruma altına alınmasını istiyoruz. Buna benzer, tanıtılmaya ve korunmaya değer daha çok ağaç var. İlgili ve yetkililerin bizimle temasa geçmesini bekliyoruz" dedi.

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