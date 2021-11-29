Kahramanmaraş’ta geri dönüşüm hamlesi Geri dönüşümden elde edilen ürünler sanayi, otomotiv, beyaz eşya ve mutfak ürünleri gibi birçok sektörde kullanılıyor

Kahramanmaraş’ta, başta metal mutfak eşya ürünleri olmak üzere, sanayi, beyaz eşya ve otomotiv sektörlerine tedarik sağlanan kentte geri dönüşüm hamlesi başladı. Kentteki irili ufaklı işletmelere getirilen hurdalar, ayrıştırma işlemlerinin ardından teknoloji makinalarda hazırlanıyor.

Kahramanmaraş’ın geri dönüşümden yıllık 30 bin ton ürün elde ettiğini ve geri dönüşümün büyük çoğunluğunun şehir dışına gönderildiğini belirten Makine Mühendisi Pınar Seçkin, "Karaboğa Şirketler Grubu olarak Kahramanmaraş’a, ülkemize ve milletimize geri dönüşüm tesisi kazandırdık. Alüminyum hurda geri dönüşümünden ikincil alüminyum külçe üretimi başta olmak üzere zamak, kurşun, çinko ve özel alaşım külçe üretimine başladık. Elde edilen hurdalar talep doğrultusunda kendi arasında sınıflandırılarak reverberle döner fırınlarda işlenerek özel alaşımlara göre hazırlanıyor" dedi.

Teknolojiye yatırım yaparak üretimlerini arttırdıklarını kaydeden Seçkin, şöyle devam etti:

“Türkiye’den ve dünyadan çeşitli ülkelerden tedarik ettiği birinci sınıf alüminyum hurdalar ayrıştırma departmanında nitelikli ve tecrübeli personellerce titizlikle sınıflandırılıp ayrıştırılarak üretim sürecine alınmaktadır. Alüminyumun diğer elementlere oranla daha hafif olması kolay işlenebilirliği ısı ve elektrik iletkenliği korozyon direnci ve yeniden kullanılabilir özelliği nedeniyle endüstriyel alanında geniş bir kullanım alanına sahiptir.”

Geri dönüştürülen ürünlerin birçok iş kolunda kullanıldığını ifade eden Seçkin, “Bu özellikleri ile alüminyum öncelikle inşaat, ulaşım, ambalaj, elektrik ve elektronik, mobilya ve ofis imalat sektörlerinde kullanılıyor. Üretilen alaşımlı alüminyum ve zamak külçeler basınçlı döküm sanayi, otomotiv yan sanayi, beyaz eşya yan sanayi ve dayanıklı tüketim malları gibi sektörlerin hammadde ihtiyaçlarını da karşılamaktadır” diye konuştu.

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