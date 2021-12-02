Kamyon yan yattı, sürücüsü yara almadan kurtuldu

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Kahramanmaraş’ta meydana gelen trafik kazasında tekstil ürünleri taşıyan kamyon yan yattı. Sürücü kazadan yara almadan kurtuldu.

Kaza, Dulkadiroğlu ilçesi Doğu Çevre Yolu üzeri Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı üzerinde meydana geldi. Kasasında kumaş taşıyan 35 PKF 44 plakalı kamyon, seyir halindeyken sağa sola savrulduktan sonra devrildi.

Yan yatan kamyonu gören çevredeki vatandaşlar durumu sağlık ekiplerine bildirdi.

Vatandaşların da yardımıyla ismi öğrenilemeyen kamyon sürücüsü aracın içinden çıkarılırken, polis ekiplerince yol güvenliği alındı.

Kazada şoför yara almazken, kamyonda maddi hasar meydana geldi. Kamyondaki tekstil malzemeleri başka bir kamyona aktarıldı.

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