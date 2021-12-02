Kahramanmaraş'ta aşı kampanyasına katılan gençlere bisiklet hediye edildi.

Dulkadiroğlu Belediyesi, Dulkadiroğlu Kaymakamlığı ve Dulkadiroğlu İlçe Sağlık Müdürlüğü iş birliğiyle düzenlenen aşı kampanyasında bisiklet için kuralar çekildi.

Etkinlikte konuşan Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, ilçe sınırları içerisinde Ekim ve Kasım ayları arasında belli bir yaş aralığındaki gençleri Covid19 aşısına teşvik etmek amacıyla bir çekiliş düzenleyeceklerini ve hak kazananlara bisiklet hediye edeceklerini duyurduklarını belirterek, "Dulkadiroğlu Kaymakamlığı ve Dulkadiroğlu İlçe Sağlık Müdürlüğü organizasyonunda aşı yaptıran vatandaşlarımızı kuraya dahil ettik. Neticesinde çekilişe katılan vatandaşlarımız arasından 15 isme bisiklet hediye ettik. Burada amacımız Kovid19 virüsüne dikkat çekmek ve normalleşmenin devam etmesi için aşının önemine değinmekti. Vatandaşlarımız da bu konuda hassasiyetini gösterdi ve bu kampanyaya yoğun bir ilgi gösterdi. Ben hediyelerimizin hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum. Bu konudaki hassasiyetimizin artmasını temenni ediyorum. Aşıya göstereceğimiz ilgi bizleri bu salgın hastalıktan kurtaracak en önemli unsurdur” dedi.

Aşı kampanyasına katılan gençlere bisikletlerini teslim eden Dulkadiroğlu Kaymakamı Kadir Okatan, “Toplumumuzun aşılanması yaşlılar için tamamlandı, orta yaşlılar için tamamlandı ve genç nüfus için daha önemli hale geldi. Dolayısıyla gençlerimizin aşılanmasını teşvik etmek ve bu anlamda farkındalık oluşturmak amacıyla Dulkadiroğlu Belediyemizle iş birliği içerisinde bir kampanya düzenledik. Gençlerimizi aşılamanın ardından bu kampanyaya dahil ettik. Kampanya sonrasında bir çekiliş düzenleyerek aralarından 15 arkadaşımıza birer bisiklet hediye ettik. Bugün de bisikletleri hak sahiplerine teslim ettik. Bu pandemiden biran önce kurtulmanın yolu aşı ve toplumsal bağışıklıktır. Bunun için de hep birlikte bu hususa duyarlılık göstererek bu salgın hastalıktan kurtulacağız. Ben aşı olmayanların biran önce aşılarını yaptırmalarını rica ediyorum. Bu süreç konusunda herkesin duyarlı olmasını arzu ediyoruz. İnşallah hep birlikte bu sorunun da üstesinden geleceğiz” diye konuştu.

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