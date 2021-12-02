Kahramanmaraş’ta trafik kazası: 1 ölü

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Kahramanmaraş’ta meydana gelen trafik kazasında hafif minibüs sürücüsü hayatını kaybetti.



Kaza, Onikişubat ilçesine bağlı Döngele Mahallesi’nde meydana geldi. 46 BD 869 plakalı minibüs sürücüsü Hasan Bahar (53), aracı ile manevra yaparken bir anda uçuruma yuvarlandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri minibüs sürücüsünün kaza yerinde hayatını kaybettiğini tespit etti. Kaza sonrası soruşturma başlatıldı.

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