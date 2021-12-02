Sokak satıcısı tutuklandı

Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde, narkotik ekiplerinin düzenlediği operasyonla yakalanan sokak satıcısı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.



Elbistan İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, uyuşturucu ve uyuşturucu ticaretinin önlenmesi doğrultusunda yaptığı çalışmada, 2 şüpheliyi suçüstü yakaladı. Bu şahısların yapılan üst aramasında 0,44 gram metamfetamin adlı sentetik uyuşturucu madde ele geçirildi. Narkotik ekipleri, çalışmanın devamında söz konusu şüphelilerin uyuşturucu madde aldığı şahsın kimliğini tespit etti. S.H. adlı şüphelinin ikametinde arama yapan narkotik ekipleri, 1 adet ruhsatsız av tüfeği ve silaha ait 6 adet fişek ele geçirdi.



İşlemleri için emniyete götürülen şüphelilerden 2’sine uyuşturucu madde kullanmak ve bulundurmak suçundan adli işlem yapıldı. S.H. adlı şüpheli ise, uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan Elbistan Adliyesi’ne sevk edildi. Sulh Ceza Mahkemesi’nde hakim karşısına çıkarılan şüpheli, tutuklanarak Elbistan E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’na gönderildi.

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