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Kahramanmaraş’ın Göksun ilçesinde sezonun ilk karı yağdı.

İlçeye bağlı Ericek Müdürler Mahallesine kar yağışı nedeniyle her yer ayrı bir güzelliğe büründü. Soğuk havaya aldırış etmeyen çocuklar kartopu oynayarak karın tadını çıkardı.

Çocuklarla birlikte kartopu oynadıklarını ve eğlendiklerini söyleyen öğretmen Halil İbrahim Algan, “Karın yağması çocukları çok mutlu etti. Doyasıya eğlendiler" dedi.

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