AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal: "Z kuşağı dediğiniz bizim çocuklarımız, torunlarımız, yeğenlerimiz" "Kalbinde iyilik duygusunu kaybetmiş bir adamdan daha büyük engelli kimsenin olmayacağını unutuyoruz"

AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal, “Biz zihinsel ve bedensel engeli, engel olarak görmüyoruz. Duygularını kaybetmiş kendisi ve egosundan başka hiçbir şey düşünmeyen insanların zihnini engel olarak görüyoruz” dedi.

3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ve Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen “Engelsiz Sivil Toplum Buluşması” programında konuşan Ünal, “İnsan ötekileştirdiğinin farkına varmıyor. Biz asıl engelleri görmüyoruz. Sevgisizliğin ve merhametsizliğin en büyük engel olduğunu. Kalbinde iyilik duygusunu kaybetmiş bir adamdan daha büyük engelli kimsenin olmayacağını unutuyoruz. Şimdi Z kuşağı diyorlar, Z kuşağı dediğiniz bizim çocuklarımız, torunlarımız, yeğenlerimiz. Bu ötekileştirmeden bunu kastediyorum. Engelliler dediğimizde de engeliler kim, benim kardeşim, benim yeğenim, benim çocuğum yani biziz. Aynı ailenin, suyun, ekmeğin, yolun paylaşanlarıyız biz. Kalbimizi sevgiye açtığımızda en büyük engelin sevgisizlik olduğunu fark ettiğimiz de hiçbir engelli kalmayacak. Biz zihinsel ve bedensel engeli, engel olarak görmüyoruz. Duygularını kaybetmiş kendisi ve egosundan başka hiçbir şey düşünmeyen insanların zihnini engel olarak görüyoruz” dedi.

Erişibilirlik Sertifikası almaya hak kazanan kurum ve kuruluşlara Erişilebilirlik Sertifikalarının takdiminin yapıldığı program, hatıra fotoğrafı çekimi ile sona erdi.

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