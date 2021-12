Kahramanmaraş'ta personellere iletişim yönetimi eğitimi

Kahramanmaraş Dulkadiroğlu Belediyesi, personel içi eğitim programları kapsamında İletişim ve Stres yönetimi eğitimi düzenledi.

Eğitim öncesinde bir konuşma yapan Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, “İlçemizin gelişmesi, kalkınması ve her açıdan daha yaşanılabilir bir hale gelmesi adına sizlerle birlikte gece gündüz çalışmaktayız. Bu zorlu yolculukta bilgi birikimimizi arttırmak, zorluklarla mücadele etmek ve stres yönetimini sağlaya bilmek adına bu gibi eğitim programları düzenlenmektedir. İletişim yönetimi başlığı altında birçok konuyu uzman arkadaşlarımız sizlerle paylaşacak. Ben bu eğitim programının mesleki ve kişisel gelişiminize katkı sağlayacağını düşünüyorum. Her birinizin idame ettirdiği görevlerle ilgili birçok zorluk var. Bu zorlukların üstesinden gelebilme, vatandaşlarla iyi diyalog kurma adına güzel bir eğitim programı işliyorsunuz. Ben hepinize yaptığınız işlerde başarılar diliyorum. Bu eğitim programının hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum” dedi.

