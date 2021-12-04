Başkan Mahçiçek, engelliler gününde İŞKUR ile protokol imzaladı

Kahramanmaraş Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek, down sendromlular için hayata geçirdiği Özel Hamidiye Bekir Topçuoğlu Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi’nde İşKur Müdürü Ali Yüce ile down sendromlu bireyler için erişilebilirlik protokolüne imza attı.

Programda konuşma yapan Başkan Mahçiçek, "Down sendromlu ve diğer engelli gençlerimizi önemsiyoruz. Down sendromlu öğrencileri iş dünyasına kazandırmak adına böyle bir protokol imzaladık. Hayatlarını kolaylaştırmak ve topluma kazandırmak, onların ayakları üstünde durmalarını sağlamak bizim görevimiz. Gençlerimize her türlü desteği vermeye hazırız" dedi.

Atılan imzalar ardından Down Merkezi gezilerek detaylı bilgi alındı. Öğrencilerin iş koçluğu ile iş dünyasına hazırlıkları konusunda bilgi veren Kahramanmaraş Down Kültür Derneği Başkanı Zeynep Nur Yerhan, bu protokolün öğrencilerin hayatında önemli bir role sahip olacağını vurguladı.

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