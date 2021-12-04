AK Parti'li Ünal: Kaç kişinin geldiğini ne yapacaksın, hangi hizmetlerin yapıldığına bak (2)



'3 AYRI DİZİDE 3 AYRI İNTİHAR SAHNESİ VARDI, RTÜK BAŞKANI'NI ARADIM'

AK Parti Grup Başkanvekili ve Kahramanmaraş Milletvekili Mahir Ünal, Kahramanmaraş'ta partisi tarafından düzenlenen yerel medya buluşmaları programına katılarak gazetecilerle bir araya geldi. Burada konuşan Mahir Ünal, hem dijitalde hem konvansiyonelde gördüğü manzaranın kendisini ürküttüğünü, bunun da reyting, izlenme oranı ve tıklanma uğruna yapıldığını söyledi.

er 100 kişinin bulunduğu yerde bir kavga edenin, şiddet eylemi olan bir kişinin çıkabileceğini belirten Ünal, bu yüzde 1'i alıp yüzde 100 olarak gösterilemeyeceğini ifade etti. Mahir Ünal, şöyle devam etti:

"Televizyonları bir açıyorsunuz, aman Allah'ım. Şiddet, şiddet, şiddet. Psikologlar ne diyor? 'Çocuklar şiddeti 2 şekilde öğrenir. Görerek ve yaşayarak.' Biz, sürekli çocuklarımıza şiddet görüntüleri sunuyoruz. Ne adına? Tıklanma adına, izlenme adına, reyting adına biz her gün maalesef televizyonlarda bunu yapıyoruz. Ve bütün dünyada intihar görüntüleri ile intihar olayları arasında korelasyon vardır. O yüzden dünya sağlık örgütü şiddet, intihar ve benzeri haberleri ve görüntüleri insanın ruh sağlığını bozucu faktör olarak nitelendiriyor. Geçen gün bir akşam 3 ayrı dizide 3 ayrı intihar sahnesi vardı. RTÜK Başkanı'nı aradım, 'Sevgili başkanım, bütün dünyada dünya sağlık örgütü dahil ununla ilgili kod 5'i yayınladılar. Bir akşamda 3 ayrı dizide nasıl oluyor da 3 ayrı intihar sahnesi oluyor? Daha şiddeti saymıyorum bile. Psikologlar bize diyor ki şiddet görerek ve yaşayarak öğrenilir. Sabahtan akşama kadar siz televizyonlarda çocuklarımıza ne gösteriyorsunuz? Şiddet, şiddet, şiddet gösteriyorsunuz. Bunun adı habercilik değil, bunun adı sorumsuzluktur. Sosyal sorumluluğu üstlenmemektir bunun adı. Biz, şiddetin bir sarmala dönüştüğü toplumsal yapı istemiyoruz. Medyanın bu konuda sorumluluğunu üstlenmesini ve medyanın en azından ruh sağlığı açısından, en azından dünya sağlık örgütünün bu konuda yaptığı uyarıları dikkate almasını, izlenme oranları, tıklanma ve reyting uğruna toplumun ruh sağlığını tehlikeye atmamasını diliyoruz ve istiyoruz. Bu konuda sorumlu olan kurulları da başta RTÜK olmak üzere göreve davet ediyoruz. Çünkü bir gecede 3 dizide 3 intihar sahnesi olmaz. İzlenme kaygısı ile dizisini izletmek için, dizisinin reytinginin akşamki prime time da izlenirlik oranım yüksek olsun diye kimsenin toplumun ruh sağlığını tehlikeye atma hakkı bulunmamaktadır."DHA-Politika Türkiye-Kahramanmaraş Ömer KOÇ

2021-12-04 22:31:42



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