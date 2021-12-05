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Kahramanmaraş’ta 21 yaşındaki genç kız, inşaat bahçesinde ölü bulundu.

Alınan bilgiye göre, Onikişubat ilçesi Tekerek Mahallesi 25. Sokak'ta bulunan inşaatın bahçesinde bir kişinin hareketsiz yattığını gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde genç kızın hayatını kaybettiği belirlendi.

Polis ekipleri, Ulviye Bilgi Emlik isimli genç kızın inşaat halindeki binanın 10’uncu katında eşyalarını buldu.

Cumhuriyet savcısının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından genç kızın ölüm sebebinin belirlenmesi için cansız bedeni morga kaldırıldı.

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